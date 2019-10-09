شكرا لبحثكم عن خبر بعد الفنانة أصالة .. شاهد ماذا قالت إعلامية سعودية عن الطفل اليمني ”بائع الماء” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شاركت الإعلامية السعودية سكينة المشيخص فيديو الطفل اليمني، المعروف ببائع الماء وهو يغني أغني؛ "حبيبي وينك من زمان".
وقال المشيخص في تغريدة عبر حسابها في تويتر، رصدها "المشهد اليمني": براءة و احساس و يغني من قلبه الصغير، يغني " حبيبي أنت وينك من زمان ".
وتمنت المشيخص لهل ولأطفال اليمني الآمان وتوقف الحرب،"أتمنى من أجل طفولته و جميع أطفال #اليمن أن تتوقف الحرب ، كل هذا الجمال يستحق الآمان" .
وكانت الفنانة أصالة نصري قد شاركت فيديو للطفل بصفحتها بالفيسبوك، وعلقت بالقول:
بائع الماء - اليمن
ما أحلاك ياروح قلبي وياأجمل صوت وروح يابائع الحُبّ وبائع الطّيبه وبائع الفرح ياإبني عمر بائع الماء مو معقول مو معقول هالجمال
#بائع_الماء #اليمن
سكينة المشيخص
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@sukinameshekhis
براءة و احساس و يغني من قلبه الصغير
يغني " حبيبي أنت وينك من زمان " !
أتمنى من أجل طفولته و جميع أطفال #اليمن أن تتوقف الحرب ، كل هذا الجمال يستحق الآمان .
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