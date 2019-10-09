شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تواصل جرائمها في ”العود” وتفجّر منزل مواطن بعد يوم من إعدام شيخ قبلي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فجرت مليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الاثنين، منزل مواطن في مخلاف العود بمديرية النادرة، شرق إب. وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، أقدمت أمس الاثنين على تفجير منزل المواطن "بشير الحزمي " في قرية مخالف بالعود. وجاءت الحادثة بعد يوم من تصفية المليشيا لشيخ قبلي في المنطقة التي لاتزال بعض قراها خارج نطاق السيطرة لمليشيا الحوثي الانقلابية.

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