الزبيدي: دول التحالف ضمان تأمين المنطقة من التهديدات والمخاطر

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
عيدروس الزبيدي
كتب
وكالات
أجرى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، الثلاثاء، من مقر إقامته في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اتصالاً هاتفياً بالعميد الركن "عبدالله مهدي سعيد"رئيس غرفة العمليات المشتركة بمحافظة الضالع، هنأهُ فيه بالانتصارات العسكرية التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية صباح الثلاثاء في منطقة الفاخر شمال غرب الضالع.
وأشاد الرئيس الزُبيدي بالمواقف القتالية البطلة التي خاضها أبطال القوات المسلحة الجنوبية والتي تكللت بالدخول إلى عمق مواقع العدو، وبالتالي دحر هذه الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.
كما تحدث الرئيس الزُبيدي هاتفياً مع القيادات العسكرية الميدانية في الجبهة، وبارك لهم هذا النصر، مؤكداً على أن جهودهم وبطولاتهم ترسم مستقبل الوطن، مشيراً إلى أن هذه الانتصارات الميدانية ستترجم إلى انتصارات سياسية عملية تضمن للجنوبيين مستقبل آمن.
وأشاد الرئيس القائد بدعم وإسناد قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع دول التحالف حتى ضمان تأمين المنطقة من كافة التهديدات والمخاطر.
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