واشنطن تتلقي طلب هام من الحكومة اليمنية

الأربعاء 9 أكتوبر 2019
الخارجية الأمريكية
أوضح مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية بالخارجية الأمريكية، أنه تلقى طلبًا من الحكومة اليمنية بوقف استيراد وتصدي الممتلكات الثقافية اليمنية التي تنقل إلى الولايات المتحدة بطرق غير مشروعة.
وأعلن مكتب الشؤون الثقافية في الخارجية الأمريكية إن الوزارة تلقت طلب الحكومة اليمنية في 11 سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن الطلب اليمني تضمن دعوة إلى فرض إلى فرض القيود على الواردات التي تصل للولايات المتحدة وتحتوي على مواد أثرية أو أنثولوجية من التراث الثقافي اليمني، وفق ترجمة "الموقع بوست".
وأوضح المكتب في تغريدة له على "تويتر" أن الطلب اليمني يأتي بموجب المادة التاسعة من اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن وسائل منع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية للشعوب بصورة غير مشروعة.
وأشار المكتب في موقعه على الإنترنت أنه نشر الإخطار عن الطلب اليمن المقدم للخارجية الأمريكية عملاً بالسلطة المخولة لمساعد وزير الخارجية للشؤون التعليمية والثقافية، وبموجب المادة 19 من قانون الولايات المتحدة رقم 2602.
وأفاد الموقع أنه سيوفر ملخصا عن الطلب اليمني ومعلومات حول تنفيذ الولايات المتحدة لاتفاقية اليونسكو 1970 على موقع التراث، لكنه لم يذكر موعد العمل في تنفيذ هذه الاتفاقية.
وكانت اليمن قد انظمت لاتفاقية اليونسكو الخاصة بالآثار التي جرى إهمال التوقيع عليها في اليمن منذ عام 1970.
الجدير بالذكر أن الآثار اليمنية تتعرض لعمليات نهب واسعة، إلى جانب تعرضها للأضرار بسبب حالة الصراع والحرب المستمرة منذ خمس سنوات،
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