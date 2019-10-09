الصحة العالمية: 4 ملايين طفل انجبتهم اليمن في ظل العدوان

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن ولادة 4 ملايين طفل باليمن، منذ بدء العدوان السعودي على اليمن منذ ما يقارب الخمس سنوات.
وقالت المنظمة الأممية، في تغريدة عبر الحساب الرسمي لمكتبها في اليمن على “تويتر”: “وُلد 4 ملايين طفل منذ بداية الحرب بالبلاد، في الوقت الذي تم تسجيل 51 بالمئة فقط من المرافق الصحية التي ما زالت قيد العمل”.
وأضافت المنظمة أن “هناك 19.7 مليون يمني يفتقرون إلى الرعاية الصحية” لا سيما في ظل استمرار الحصار المفروض على اليمن.
واختتمت: “اليمن بحاجة لنا جميعا الآن أكثر من أي وقت مضى”.
ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء العدوان والحصار المفروض على اليمن، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.
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