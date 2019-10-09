إنسحاب جزئي للإمارات من عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

قال مسؤولون وشهود عيان إن الإمارات سحبت بعض قواتها من مدينة عدن، في ظل تعزيزات عسكرية ارسلتها الامارات الشهر الماضي الى المحافظة.

وقال مسؤولان لوكالة “رويترز” إن رتلا إماراتيا صعد إلى ظهر سفينة عسكرية في ميناء البريقة النفطي قرب مصفاة عدن.

وقال 4 موظفين في المصفاة إنهم شاهدوا رتلا كبيرا من المركبات العسكرية و3 حافلات تحمل نحو 200 جندي وهي تتجه نحو الميناء.

Advertisements

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات ومتحدث باسم التحالف بعد على طلبات من “رويترز” للتعقيب.

وتقترب حكومة هادي التي تتخذ من الرياض مقراً لها والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات من إبرام اتفاق سينهي المواجهة في عدن، وسيشهد تولي القوات السعودية المسؤولية مؤقتا عن المدينة، حسبما أبلغت “رويترز” 4 مصادر مطلعة على المفاوضات، في وقت سابق.

وتتباين اراء السياسيين حول حقيقة انسحاب الامارات من اليمن ، لا سيما في ظل وصول تعزيزات عسكرية ارسلتها الامارات قبل ايام الى ميناء الزيت فضلا عن التعزيزات الاخرى التي وصلت الى المدينية في سبتمبر الماضي.