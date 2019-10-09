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عدن - ياسمين التهامي - هل حاول بن زايد اغتياله...حادث مروع ضد الأمير المعزول محمد بن نايف...وشخصية مقربة من السلطان قابوس تكشف معلومات خطيرة وتؤكد بالأدلة تورط محمد بن زايد 2019/10/09 الساعة 05:02 صباحاً

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كانت هذه تفاصيل خبر هل حاول بن زايد اغتياله...حادث مروع ضد الأمير المعزول محمد بن نايف...وشخصية مقربة من السلطان قابوس تكشف معلومات خطيرة وتؤكد بالأدلة تورط محمد بن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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