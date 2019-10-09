شكرا لبحثكم عن خبر ضابط في الجيش السعودي: السلام بات قريبا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال اللواء الشامي الظاهري، الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي، إن المملكة تمد يدها للسلام في اليمن منذ اليوم الأول لعاصفة الحزم وفقا للمبادرة الخليجية والحوار الوطني والقرار الأممي 2216.

وأضاف: أنه "على مدار خمس سنوات تراوغ إيران والحوثيون، لكنني أرى أن الحل بات قريبا، بعدما ظهرت علامات الإنهاك والتخبط داخل طهران وبالتالي في صنعاء".

وأشار الظاهري إلى أن عملية أرامكو وبعض العمليات العسكرية الأخرى لن "تغير في المملكة صاحبة الجذور العميقة ودعواتها للسلام نابعة عن التفكير في صالح الأمة والمنطقة، ولم تكن يوما هي البادئة بإطلاق النار في أي مشكلة تواجهها".

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وأوضح الخبير العسكري السعودي أن إيران تعاني أشد المعاناة في هذا الوقت نظرا لأنها وضعت نفسها في أكثر من مأزق في لبنان والعراق وسوريا واليمن، وفقا لتصريح الظاهري لـ "سبوتنيك" الروسية.

وتابع قائلاً إن إيران تاعني من مشاكل داخلية كبيرة جدا، لذا هي تشعر أن خلاصها ربما يكون في تفجير المنطقة، لذا فإن المملكة تفكر بكل هدوء لتفويت الفرصة على طهران الرامية لتفجير المنطقة".

وأشار إلى أن بعد الضربات الأخيرة التي قامت بها المملكة على أهداف الحوثيين في صعدة وصنعاء، نرى الحوثيين اليوم يسيرون بكل قواهم من أجل إيقاف الحرب بتقديم المبادرات وغيرها"، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية لن توافق على مثل تلك الأمور إن لم يكن هناك بوادر من الحوثيين بالابتعاد عن مدار إيران.



وأكد الظاهري أن إيران في "الرمق الأخير من حياتها، وقادتها يتخبطون في قراراتهم، ولذا فإن المملكة العربية السعودية كما كانت ومازالت تمد يدها بالسلام، وعلى الحوثيين أن يمدوا يدهم خالصة بالسلام، ولا يأتون للسلام وبيدهم خنجر يضربون به ظهورنا، وعلى كل الأحوال أرى أن السلام في اليمن بات قريبا لأن إيران سوف تندثر، ويبقى الإيرانيين أسياد في بلادهم، فالسلام بات قريبا".