شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. توقعات الارصاد اليمنية للطقس خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية الغربية والجنوبية والشرقية، خلال الساعات القادمة.

وقال المركز في نشرته بحالة الطقس خلال الـ24 الساعة القادمة، أطلع عليها "المشهد اليمني" أن الاجواء في السواحل الغربية ستكون غائمة جزئيا تتشكل معها سحب ركامية متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية وهطول امطار متفاوتة الشدة، فيما ستكون الأجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول امطار خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر على اجزاء متفرقة من السواحل الجنوبية والشرقية، كما ستكون الاجواء صحوة الى غائمة جزئياً على ارخبيل سقطرى.

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وأشار المركز الى أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً مع احتمال تشكل خلايا من السحب الرعدية، يرافقها هطول امطار متفاوتة الشدة على اجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وقد تمتد شرقا الى الهضاب الداخلية لمحافظات (أبين، شبوة) في فترتى الظهيرة والمساء.

وهطلت أمطار غزيرة اليوم على محافظتي الضالع وإجزاء من محافظة اب.