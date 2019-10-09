وكالة فرنسية تكشف عن إتفاق جديد بين هادي والانتقالي حول جنوب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جدة

كشفت وكالة الصحافة الفرنسية عن تفاصيل جديدة تتعلق بالحوار الجاري في جدة بين فصائل المرتزقة الموالين للعدوان السعودي على اليمن.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي أن مفاوضات غير مباشرة تجري في جدة بين المجلس الانتقالي وحكومة هادي.

مشيراً الى أن المفاوضات تجري وسط تكتم شديد وباشراف مسؤولين سعوديين لبحث اتفاق حول تقاسم السلطة في المناطق الجنوبية.

واوضح المسؤول الانتقالي الى انه جرى الاتفاق على عودة حكومة هادي إلى عدن وأن تتولى قواتُ الحزام الأمني المؤيدة للمجلس الانتقالي مسؤوليةَ الأمن في المنطقة وتحت إشراف القوات السعودية كمرحلة أولى.