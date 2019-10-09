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صنعاء - ياسمين الخيامي - لاول مرة في تاريخها ..أمريكا تباغت العالم وتصدر هذا القرار الشجاع الذي اثلج صدور مليار مسلم ( نص القرار )
2019/10/09 الساعة 02:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت قيودًا على منح تأشيرات لمسؤولي الحكومة والحزب الشيوعي الصينيين الذين ترى أنهم مسؤولون عن اعتقال أو انتهاك حقوق الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ.
وكان المسؤولون الأمريكيون قد قالوا من قبل إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تفكر بفرض عقوبات على المسؤولين الذين لهم صلة بقمع الصين للمسلمين، ومن بينهم تشين تشوانغو أمين الحزب الشيوعي في شينجيانغ.
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ولم يذكر بيان الخارجية الأمريكية أسماء المسؤولين الذين فرضت قيودًا على منحهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.
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