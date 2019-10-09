شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رويترز تفاجئ الجميع وتكشف عن تفاصيل جلسة اليوم في قضية حاكم دبي والاميرة هيا ...وتكشف عن قنبلة المعلومات التي فجرتها الاميرة وارعبت بن راشد وجعلته يطالب بالتكتيم الاعلامي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : رويترز تفاجئ الجميع وتكشف عن تفاصيل جلسة اليوم في قضية حاكم دبي والاميرة هيا ...وتكشف عن قنبلة المعلومات التي فجرتها الاميرة وارعبت بن راشد وجعلته يطالب بالتكتيم الاعلامي

ذكرت تقارير إعلامية، أن الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مثلت اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة العليا في لندن، في أحدث جولة من المعركة القانونية بشأن رعاية ولديهما. وخلال جلسة أولية في يوليو تموز طلبت الأميرة هيا من المحكمة حماية أحد ولديها من الزواج القسري كما طلبت أمرا “بعدم التعرض” يحمي من المضايقة أو التهديدات. وقال الطرفان في بيان آنذاك إن المعركة القانونية تتعلق برعاية الطفلين ولا تتعلق بطلاق أو أمور مالية. Advertisements



وستنعقد جلسة كاملة في القضية بين حاكم دبي والأميرة هيا ابنة الملك الراحل حسين والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله، يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني ومن المتوقع أن تستغرق خمسة أيام. وفق ما ذكرت “رويترز”. وحضرت الأميرة هيا الجلسة الأولية بينما غاب عنها الشيخ محمد بن راشد وحضر بالنيابة عنه ديفيد بانيك أحد أكبر المحامين في بريطانيا. وأبلغ القاضي الصحافيين بأن بوسعهم القول إن الجلسة الأولية حدثت اليوم لكن ليس بوسعهم كشف تفاصيل المرافعات القانونية. وتزوج الشيخ محمد (70 عاما)، وهو أيضا نائب رئيس الدولة، الأميرة التي كانت عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004 فيما كان يعتقد أنها الزيجة السادسة له. وأنجب الشيخ محمد أكثر من 20 ابنا من زيجات مختلفة.

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