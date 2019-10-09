اعدام مدير مطاعم الحمراء على ايدي مسلحين مجهولين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

اقدمت مجموعة مسلحة، مساء الثلاثاء، على اغتيال احد مالكي المطاعم في محافظة عدن.

وقال شهود عيان ان مسلحين اقتادوا رجل في الاربعين من عمره على متن سيارة الى جوار فندق الذيباني بخور مكسر حيث قاموا بإنزاله واعدامه رمياً بالرصاص امام مرأى ومسمع العشرات من المواطنين .

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وأضافوا ان الضحية حاول الإستنجاد بالمارة لكن المسلحين اطلقوا النار عليه واستقلوا سيارتهم تاركين ورائهم جثة الضحية وعلامات الإستفهام على وجوه المتواجدين.

وذكرت وسائل اعلامية في عدن أن الضحية يدعى عادل دعدع وهو مدير مطاعم الحمراء.