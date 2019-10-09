الاكثر مشاهدة - طليقة ملك المملكة تبيع أغلى ما تملك وهي_حامل .. وتبكي بحرقة .. لسبب لا يخطر على بال .. شاهد الصدمة

شكرا لقرائتكم خبر عن طليقة ملك المملكة تبيع أغلى ما تملك وهي_حامل .. وتبكي بحرقة .. لسبب لا يخطر على بال .. شاهد الصدمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سبب احتياجها لتسديد فواتيرها الطبية، أعلنت أوكسانا فوفودينا طليقة ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، بيعها خاتم الزواج ، لأجل حاجتها إلى الأموال.

وأضافت أنها اضطرت لبيع خاتم زفافها بثمن بخس، لتسديد تكلفة الفواتير الطبية في عيادة سويسرية التي خضعت فيها للمتابعة الطبية أثناء فترة حملها.

وبحسب ما ذكرته لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد أعربت عن أسفها بالقول: « لا يمكنني البوح بالسعر الذي تقاضيته نظير الخاتم لكنه أقل بثلاثة أضعاف من سعره الأصلي » ،حيث يتجاوز سعره الـ16 مليون روبل. Advertisements ​ ​​

وكان زواج فوفودينا الملكي قد انهار، وهي حامل في شهرها الرابع، مؤكدة أنها اكتشفت طلاقها من خلال الإنترنت ولم تستلم أي وثائق رسمية بخصوص طلاقها الذي تم بصورة قطعية.

وقد تزوجت ملكة جمال موسكو السابقة من السلطان محمد الخامس في نوفمبر 2018، وفي شهر أبريل 2019 اعتنقت الإسلام ، وأضافت إلى اسمها الأصلي اسم آخر وهو « ريحانة » .

يذكر أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كانت قد ذكرت أن ملكة جمال موسكو أوكسانا فويفودينا، طالبت طليقها ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس، بتعويضٍ خيالي لقاء طلاقها.

وبحسب الصحيفة فإن فويفودينا ، 27 عاما، طالبت طليقها بقصرٍ في لندن تبلغ قيمته 10 ملايين دولار، بالإضافةِ إلى نفقةٍ شهرية لابنهما "ليون"، تصل إلى 29 ألف دولار أمريكي كتعويضٍ عن الطلاق الذي جاء بعد عامٍ من زواجهما.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب أن محمد الخامس، سخر من هذا الطلب قائلا: "هل تعتقد أنني بيل غيتس".

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