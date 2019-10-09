شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من وفاة الفنان طلعت زكريا .. إسعاف تامر حسني إلى المستشفى ودخوله في أزمة حادة وهذا ما حدث له.. (شاهد) كيف أصبح؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف يمشي الأمير المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه ؟ .. ‘‘فيديو مؤثر‘‘ نجل عادل إمام يفاجأ بجثمان طفلته داخل حقيبة .. وكلمات مؤثرة لعمها رامي ”تهز” انستجرام (صورة)

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