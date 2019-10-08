شاهد بالصور.. لن تصدق هذه الظاهرة التي تحدث لأول مرة في حضرموت

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

صورة المنازل

كتب الخليج 365 - خاص

في ظاهرة غريبة حيرت الكثير فوجئ أهالي بعض البيوت المحاذية للجبل الشرقي بمنطقة مريمة القديمة بمديرية سيئون بحضرموت بتدفق مياه داخل بيوتهم لم يُعرف مصدرها حتى الآن.



وقال المواطن أحمد جمال أحد ساكني تلك البيوت، إنه تفاجأ قبل عشرة أيام تقريبًا بظهور آثار للمياة على الجدران أو ما يعرف بـ"الندوة" عقبها تدفق للمياه داخل غرف البيت المحاذية للجبل.

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وأوضح جمال، ان هذة المياة في ازدياد مستمر منذ تلك اللحظة إلى هذا اليوم وقدر كمية المياة التي يتم استخراجها يومياً بحوالي (300 لتر) تقريباً الامر الذي ادى إلى وجود تشققات بالمنزل مما اضطرهم إلى مغادرته حفاظاً على أرواحهم .

وظهرت آثار المياة في عدة بيوت مجاوره وكذلك على الجبل في عدة أماكن مختلفة، مما أدى إلى انهيار سقف إحدى الكهوف الجبلية.

وأضاف أهالي تلك البيوت بانهم تواصلوا مع الجهات المختصة، ونفذت نزولا ميدانيا إلى للبحث عما إذا كان مصدر المياة تسريبات بتوصيلات شبكة المياة أو الصرف الصحي لكنهم لم يعثروا على شيء من ذلك حتى الآن.

هذا وقد تم أخذ عينة من المياة لتحليلها ومعرفة مصدرها ما إذا كانت مياة عذبه أم لا .

الجدير بالذكر إن منطقة مريمة القديمة تعد من المناطق الأثرية التي تم تسويرها من أجل الحفاظ عليها من الزحف العمراني والحفاظ على معالمها الأثرية الموجودة فيها .