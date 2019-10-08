رئيس دائرة الصحة والبيئة بالإنتقالي لـ"اليمن العربي": قرار فيسبوك لن يثني مؤسسة الفجر عن الدفاع عن الحق

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

سالم الشبحي

كتب سيد مصطفي

علق سالم الشبحي، رئيس دائرة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، على قرار القيس بوك بإغلاق صفحات مؤسسة الفجر على موقعه بسبب مهاجمتها لقطر وتركيا وإيران، أته لن يثني المؤسسة عن النطق والمطالبة بالحق والدفاع عنه.



وبين الشبحي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك من لايريد الحق ينتصر، ويحاول عرقلته مثل خطوة إدارة فيسبوك الأخيرة تجاة مؤسسة الفجر، ولكن لن يضيع حق وراه مطالب وبالله التوفيق

Advertisements

وأكد رئيس دائرة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، على شكره لمؤسسة الفجر والمواقع التابعة لها مثل الخليج 365، مؤكدًا أنه بعملها وامثالها من المؤسسات الخير يعم الكون كله والحقة تصل لكل الناس.

وأعرب عن تضامنه مع مؤسسة الفجر و مواقعها وخاصة موقع الخليج 365 القريب لقلوبنا والذي يغطي اخبار المجلس الانتقالي دوما بصورة مهنية وراقية

وشملت الصفحات التي قام موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بإغلاقها لمؤسسة الفجر المصرية والمواقع التابعة لها مجموعة أولى من 211 حسابا و107 صفحات و49 مجموعة و87 حسابا على إنستجرام، مصدرها كل من الإمارات ومصر ونيجيريا، ومجموعة ثانية، حذفت في مصر، تتضمن 163 حسابا و51 صفحة و33 مجموعة و4 حسابات على انستجرام من موقعه، بدعوى أنها تهاجم قطر وتركيا وإيران بشكل منظم