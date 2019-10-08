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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
سالم الشبحي
كتب
سيد مصطفي
علق سالم الشبحي، رئيس دائرة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، على قرار القيس بوك بإغلاق صفحات مؤسسة الفجر على موقعه بسبب مهاجمتها لقطر وتركيا وإيران، أته لن يثني المؤسسة عن النطق والمطالبة بالحق والدفاع عنه.
وبين الشبحي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك من لايريد الحق ينتصر، ويحاول عرقلته مثل خطوة إدارة فيسبوك الأخيرة تجاة مؤسسة الفجر، ولكن لن يضيع حق وراه مطالب وبالله التوفيق
وأكد رئيس دائرة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، على شكره لمؤسسة الفجر والمواقع التابعة لها مثل الخليج 365، مؤكدًا أنه بعملها وامثالها من المؤسسات الخير يعم الكون كله والحقة تصل لكل الناس.
وأعرب عن تضامنه مع مؤسسة الفجر و مواقعها وخاصة موقع الخليج 365 القريب لقلوبنا والذي يغطي اخبار المجلس الانتقالي دوما بصورة مهنية وراقية
وشملت الصفحات التي قام موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بإغلاقها لمؤسسة الفجر المصرية والمواقع التابعة لها مجموعة أولى من 211 حسابا و107 صفحات و49 مجموعة و87 حسابا على إنستجرام، مصدرها كل من الإمارات ومصر ونيجيريا، ومجموعة ثانية، حذفت في مصر، تتضمن 163 حسابا و51 صفحة و33 مجموعة و4 حسابات على انستجرام من موقعه، بدعوى أنها تهاجم قطر وتركيا وإيران بشكل منظم
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس دائرة الصحة والبيئة بالإنتقالي لـ"اليمن العربي": قرار فيسبوك لن يثني مؤسسة الفجر عن الدفاع عن الحق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.