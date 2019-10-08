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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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اليمن العربي: خاص 0 تبليغ

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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

الجيش

الجيش

أبرز عناوين

كتب

خاص

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر/ تشرين الأول، 2019 وهي كالتالي:

 

"الزامكي" لــ تهل علينا ذكرى ثورة ١٤ أكتوبر وقد اغتسلت من الإحتلال

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425295/

 

محلل سياسي لــ "الخليج 365": الفترة المقبلة ستكون عمل عسكري بامتياز بعد فشل إتفاق السويد

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425301/

 

اليمن تثمن العلاقات المتميزة والعريقة مع الصين

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425302/

 

إشادة محلية بشفافية إدارة أمن المكلا ومطالبات بالإقتداء بها

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425303/

 

إنتخاب اليمن نائباً لرئيس لجنة الشرق الأوسط في الدورة 23 للسياحة العالمية

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425305/

 

ماذا قال اللواء عيدروس الزبيدي عن إنتصارات القوات الجنوبية بالضالع ؟

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425306/

 

الكثيري  يؤكد على اهمية انجاز المشاريع التنموية وفقا للمواصفات و الزمن المحدد

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425307/

 

الميليشيات تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مناطق التماس في الحديدة

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425308/

 

القوات الجنوبية تحرر معسكر الجب الإستراتيجي جنوب غرب الفاخر

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425311/

 

القوات المسلحة الجنوبية توجه رسالة هامة إلى الحوثيين .. شاهد

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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425312/

 

رسالة جنوبية جديدة إلى ميليشيا الإصلاح : #قوات_الانتقالي_تحرر_الفاخر

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425313/

 

عاجل.. قرقاش يعلق على تخرصات الحكومة اليمنية

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425314/

 

شاعرة حضرموت “مريم بن سمير“ في حوار خاص مع “الخليج 365“.. ونماذج لطيفة مسجلة

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425317/

 

العميد مجلي: لا حل إلا بتحرير موانئ الحديدة والمليشيات لا تعرف إلا لغة السلاح

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425318/

 

الشيخ عليان  يتفقد مكتب التربية والتعليم بالمهرة

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425319/

 

مركز الملك سلمان يوزع 774 سلة غذائية للمتضررين من السيول بمحافظتي حضرموت ولحج

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425321/

 

تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأربعاء

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425324/

 

الكثيري يؤكد على انجاز المشاريع وفقا والمواصفات والزمن المحدد

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425325/

 

تدشين الدراسة بالمجمع الاكاديمي التقني بمديرية القطن بوادي حضرموت

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425326/

 

معاناة المعلم اليمني في سنوات الخمس العجاف

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

https://www.elyamnelaraby.com/425327/

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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