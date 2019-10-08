الإصلاح يتجاهل محافظهم في تعز ويصعد ضد كتائب ابو العباس

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

رفضت اللجنة الأمنية التابعة لحزب الاصلاح في محافظة تعز ، توجيهات رئيس اللجنة ومحافظ تعز في حكومة هادي، نبيل شمسان سحب اللواء الرابع مشاه التابع للحزب الإصلاح من مدينة التربة جنوب محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).

وذكرت مصادر خاصة لـ”الخليج 365” أن الحزب عزز تواجده خلال الأيام الماضية في مديرية التربة وحشد قوات واسعة استعداداً لمواجهة اللواء 35 التابع لكتائب ابو العباس الموالي للإمارات.

وعقدت قيادات الإصلاح اجتماعا باسم اللجنة الأمنية في محافظة تعز برئاسة وكيل المحافظة عبدالقوي المخلافي ومشاركة قائد محور تعز اللواء سمير الصبري ومدير عام الشرطة العميد منصور الاكحلي ، حيث جرى مناقشة السبل المتاحة لمواجهة ما اسمته بالتحديات القادمة من الامارات، في اشارة الى التعزيزات الأخيرة التي ارسلتها ابو ظبي الى مرتزقتها في المحافظة.

وكانت نقاط عسكرية تابعة للاصلاح واخرى لجماعة ابو العباس قطعت امس الإثنين، الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة التربة .

وقالت مصادر محلية إن نقاطاً تابعة اللواء 35 مدرع واللواء الرابع مشاة جبلي وقوات الأمن الخاصة قامت بقطع الطرقات المؤدية إلى مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين.

وتسببت الإجراءات الأمنية بتوقف حركة شاحنات المواد الغذائية والاستهلاكية من وإلى مدينة تعز، فيما تتحرك سيارات وحافلات نقل المسافرين عبر طرقات ترابية لا تصلح لمرور الشاحنات الكبيرة.

وتصاعدت وتيرة الأزمة والتحشيدات العسكرية، نهار الخميس الماضي، عقب مقتل اسامه الأشعري وأشرف الذبحاني مرافقي محافظ تعز في حكومة المرتزقة واندلاع اشتباكات بين قوات اللواء 35 مدرع واللواء الرابع مشاة في مدينة التربة.