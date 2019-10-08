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عدن - ياسمين التهامي - اليمن تنجب 4 ملايين طفل خلال الحرب و19 يمني يعانون الجوع والتدهور الصحي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن ولادة 4 ملايين طفل باليمن، منذ بدء الحرب بالبلاد قبل أكثر من أربع سنوات.

وقالت المنظمة الأممية، في تغريدة عبر الحساب الرسمي لمكتبها في اليمن على “تويتر”: “وُلد 4 ملايين طفل منذ بداية الحرب بالبلاد، في الوقت الذي تم تسجيل 51 بالمئة فقط من المرافق الصحية التي ما زالت قيد العمل”.

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وأضافت المنظمة أن “هناك 19.7 مليون يمني يفتقرون إلى الرعاية الصحية”.

واختتمت: “اليمن بحاجة لنا جميعا الآن أكثر من أي وقت مضى”.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.