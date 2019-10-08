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عدن - ياسمين التهامي - حادث ضد الأمير المعزول محمد بن نايف.. وشخصية مقربة من السلطان قابوس تكشف معلومات خطيرة وتؤكد بالأدلة تورط محمد بن زايد

كشفت شخصية عمانية مقربة من السلطان قابوس، معلومات خطيرة، بعد الحادثة التي وقعت مؤخرًا ضد ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف.

وأكد الكاتب العماني البارز عباس المسكري، أن مكتب موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في دبي، مخترق من جانب المخابرات الإماراتية، التي تنفذ أجندة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقال "المسكري" في تغريدات على "تويتر": "عهدنا سابقًا بإدارة تويتر بأنها إدارة منصفة ولا تحابي أحدًا على حساب أحد، ولكن للأسف الشديد بعدما تم فتح إدارة تويتر للشرق الأوسط في دبي تلخبطت الموازين لدى إدارة التويتر". وأضاف الكاتب العماني: "يعتقد البعض بأن وجود موقع غير تويتر ومحايد أصبح ضروري وربما سوف يغادر الجميع إليه"، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لإدارة تويتر الشرق الأوسط أصبحت بيد أبوظبي فقط.

وتابع "المسكري": "رسالة إدارة تويتر الأولى ليست هي الآن بعدما تمكنت إدارة أبوظبي من دس أنفها في إدارة تويتر للشرق الأوسط في دبي وأصبح الجميع فعلًا يمقت بعد التصرفات التي تخرج بين الحين والآخر".

واستشهد الكاتب العماني، ببعض الأدلة، وهي أن "الجميع قيام الكثيرين برفع بلاغات على المدعو حمد المزروعي والمنتحل شخصية أمل بنت جاسم وشتمه وتطاوله على الآخرين وقلة أدبه مع النساء ورؤساء الدول". Advertisements وختم "المكسري" المعروف بعلاقته الواسعة داخل دوائر السلطة في سلطنة عمان، بأن "كل البلاغات تذهب هباءً منثورًا وهذا دليل كافي على تغلغل مخابرات أبوظبي في الإدارة". ومؤخرًا تصدر هاشتاغ باسم "محمد بن نايف" بعد ظهوره في عزاء اللواء في الحرس الملكي السعودي، عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وغرّد على الهاشتاغ نحو 113 ألف شخص، إلا أنهم فوجئوا بأن الهاشتاغ تم حذفه وتغير اسمه إلى "محمد بن ناصر" بشكل مفاجئ، فيما اتهمت حسابات سعودية مقربة من "بن نايف"، مخابرات ولي عهد أبوظبي بفعل ذلك.

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