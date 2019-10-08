شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..القطاع الخاص يصاب بالشلل ويطلق نداء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أطلق القطاع الخاص بشقيه الصناعي والخدمي، في العاصمة صنعاء، نداء أستغاثة عاجل إلى الأمم المتحدة وكافة دول العالم نتيجة أزمة الوقود الحادة التي تعصف بهذا القطاع الهام.
وقال اتحاد الغرف التجارية والصناعيةـ خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بصنعاء ، أن " نصف عدد المصانع في اليمن متوقف حاليا بعد شح المشتقات النفطية ونفاد المخزون لدى القطاع الصناعي والتجاري والخدمي، الأمر الذي أثر على كافة القطاعات والخدمات الحيوية".
وأشار الاتحاد الى أن القطاع الخاص يدير النشاط الاقتصادي بكله في اليمن ويصل عمله بنسبة 90 بالمائة من الانتاج الصناعي والخدمي وقطاعات النقل والزراعة وما فيها من تفرعات وأنشطة والتي تأثرت جميعها نتيجة أزمة المشتقات النفطية والحرب في اليمن منذ نهاية عام 2014. .
وكانت شركة النفط بصنعاء ، الواقعة تحت جماعة الحوثي ، دقت ناقوس الخطر، واعلنت قرب نفاذ مخزونها من المشتقات خلال الأيام القليلة القادمة.
وتشهد العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي ، أزمة تموينية خانقة للأسبوع الثاني، بسبب أزمة المشتقات التي يكتوي بنارها غالبية المواطنين البسطاء.
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