الاكثر مشاهدة - عــاجل : الإمارات تنقلب على حوار جدة وتبدأ أول تحرك عسكري مفاجئ لاقتحام شبوة.. وقوات ضخمة تزحف نحو عتق.. وهذا ما يحدث الآن

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادراعلامية ،عن تشكيل لواء جديد يتبع ئد ما يعرف بالنخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات "محمد البوحر".

وأفادت المصادر أن القوات الإماراتية فتحت عمليات تجنيد وتدريب ضباط وعسكريين متقاعدين ومستجدين ينتمون إلى مناطق (ردفان والضالع) . Advertisements ​ ​​ ورجحت المصادر أن تشكيل هذا اللواء جاء ضمن استعدادات الإمارات لمهاجمة القوات الحكومية في محافظة شبوة، واستعادة السيطرة عليها بعد خسارتها في أغسطس الماضي وانضمام معظم ألوية النخبة للقوات الحكومية.

وأشارت المصادر إلى دعم القوات الإماراتية للقوة المستحدثة بالامتيازات المالية التي وصفتها المصادر بـ "غير مسبوقة". وكانت قوات من اللواء 13عمالقة معززة بكتائب من "حراس الجمهوري" وعناصر من كتائب "أبو العباس" قد وصلت السبت إلى أبين لتعزيز قوات الحزام الأمني في مركز المحافظة بتوجيهات من القيادة الإماراتية في عدن . وتسعى دولة الإمارات إلى تمكين أدواتها المحلية في المحافظات الجنوبية من إدارة كل المحافظات المحررة والتمرد العسكري على الدولة على غرار الانقلاب الذي دعمته في عدن في العاشر من أغسطس الماضي.

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