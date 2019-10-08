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عدن - ياسمين عبدالعظيم - “شاهد” المذيع الإماراتي الذي ظهر على الهواء مباشرة وهو “يقبل” حذاء ابن زايد يصف السعوديين بـ”الحمير” ويمتدح تركي آل الشيخ لهذا السبب ...

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كانت هذه تفاصيل خبر “شاهد” المذيع الإماراتي الذي ظهر على الهواء مباشرة وهو “يقبل” حذاء ابن زايد يصف السعوديين بـ”الحمير” ويمتدح تركي آل الشيخ لهذا السبب ... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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