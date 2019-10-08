شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من الذي قتل الحارس الشخصي لملك السعودية ..قناة الـ BBC تكشف المستور وتنشر تفاصيل خطيرة وحقائق صادمة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من الذي قتل الحارس الشخصي لملك السعودية ..قناة الـ BBC تكشف المستور وتنشر تفاصيل خطيرة وحقائق صادمة ..شاهد

نشرت قناة ال BBC تقرير جديد تحدثت فيه عن مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم الاسبوع الماضي في مدينة جدة السعودية.

وفي التقرير الذي تابعه موقع "صوت المغتربين" قالت القناة ان هناك الكثير من المتابعين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي شككو بصحة الرواية الرسمية للسلطات السعودية حول مقتل الفغم ، والتي ورد فيها ان الفغم قتل على يد صديقه مشعل في منزل صديق اخر لهما بسبب خلاف سابق بينهما.

------------------------------------

شاهد ايضا :

• “شاهد” المذيع الإماراتي الذي ظهر على الهواء مباشرة وهو “يقبل” حذاء ابن زايد يصف السعوديين بـ”الحمير” ويمتدح تركي آل الشيخ لهذا السبب

• ملكة جمال السعودية لعام 2019م تبهر العالم ..ومعلقون يصفونها بحورية الارض ..«شاهد عشر صور»

• من الذي قتل الحارس الشخصي لملك السعودية ..قناة الـ BBC تكشف المستور وتنشر تفاصيل خطيرة وحقائق صادمة ..شاهد

• قصة صادمة لفتاة سعودية فائقة الجمال تزوجت سوداني فحدثت الكارثة .."شاهد الفيديو"

• خلطة سحرية رخيصة الثمن وفي متناول الجميع ..تقيك من جلطات القلب وترفع طاقتك الجنسية بشكل لا يمكن تخيله ..شاهد

• عـــــاجـــــل : وفاة الفنانة أصالة نصري بشكل مفاجئ بعد تعرضها لحادث مروري صباح اليوم .. والوسط الفني في صدمة .. شاهد صور اولية لسيارتها بعد الحادث

Advertisements

• شاهد كيف يعيش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ..رفاهية وبذخ لا يصدق .. فيديو يرصد جميع تفاصيل قصره ،حتى غرفة نومه

• عاجـــل : قطر تصحو الان على كارثة مروعة .. الديوان الاميري يتعرض لهجوم مسلح .. انفجارات عنيفة تهز الدوحة ومصير مجهول للشيخ تميم ..«شاهد فيديو وصور مباشرة الان»

• شاهد : تسريب صور صادمة لابنة الرئيس المصري ..ارتدت ملابس فاضحة وظهرت في احضان سائق اسرائيلي !

• من العاصمة السعودية الرياض ..بث مباشر لفضيحة اخلاقية بين ثلاث فتيات سعوديات مع شباب سوريين في احد المقاهي ..شاهد

• عاجـــل : انتفاضة مفاجئة بالعاصمة السعودية الرياض على خلفية مقتل اللواء "الفغم".. وتحركات طارئة من بن سلمان لاحتواء الموقف .. انكشف المستور وبانت الحقيقة ..شاهد

• فضيحة جنسية من العيار الثقيل تهز السعودية .. وبطلتها هذه الأميرة ..«شاهد صور و اسماء»

------------------------------------

وتساءلت القناة على لسان الناشطين عن حراسة اللواء الفغم ، وهل من الممكن ان يكون بدون حراسة ؟

كما نشرت ال BBC فيديو لاحد الناشطين يسخر من الروايةالرسمية للسلطات السعودية ويتساءل كيف يكون هناك خلافات مالية بين الحارس الشخصي لملك اهم دولة مصدرة للنفط بالعالم وبين شخص آخر ؟

ونقلت القناة مقالا لصحيفة التايمز البريطانية ربطت فيه الصحيفة بين مقتل الفغم ومقتل الصحفي جمال خاشقجي ، وقال ان الفغم تم عزله من عمله كحارس شخصي للملك سلمان وربما كان لدية معلومات مهمة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي .

كما نشر التقرير عددا من التغريدات لناشطين خليجيين شككو فيها من الرواية الرسمية واعتبرو ان مقتل الفغم كانت عملية مخطط لها مسبقا