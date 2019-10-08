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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ملكة جمال السعودية لعام 2019م تبهر العالم ..ومعلقون يصفونها بحورية الارض ..«شاهد عشر صور»

اقتحمت خبيرة التجميل السعودية يارا النملة، عالم الشهرة من خلال عملها في عالم المكياج والموضة؛ حيث فتحت الأبواب أمام المرأة للظهور في أي مجال.

وقد أشعلت يارا مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل بصورها خاصة وأنها تبلغ من العمر 24 عاماً فقط، إلا أنّها استطاعت أن تخطف الأنظار إليها، ورشحها بعض المعلقين على صورها لتكون أجمل فتاة سعودية للعام 2019.

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يارا النملة في سطور :

يارا ابراهيم النملة، اسمها الكامل، وتبلغ من العمر 24 عاماً، كانت من بين الفتيات السعوديات اللاتي طمحن ليكنّ من بين أشهر الفتيات في المملكة العربية السعودية، وفي العالم العربي.

تألقت النملة في عالم المكياج والموضة، وفي مجال الأكسسوارات؛ حيث تقوم بنشر كل جديد على صفحتها الخاصة في موقع إنستقرام.

ودشن رواد مواقع التواصل هاشتاغ "يارا النملة أجمل سعودية"، وأثارت جدلًا بين مؤيد ومعجب بإطلالتها؛ حيث انتقدها الفريق الآخر متهماً إياها بالجرأة واعتبرها مخالفة للعادات والتقاليد.

وكان هاشتاق النملة من أكثر الترندات تداولاً على "تويتر" السعودية خلال الساعات الماضية.

وعلى الرغم من حداثة سنّها إلا انّها استطاعت أن تخطف الأنظار إليها.

ومن أبرز التعليقات التي تلقتها النملة على إنستقرام:

"ما شاء الله محظوظ اللي بياخذها، هذا الجمال الطبيعي إذا قالوا جمال".

وقالت إحدى المعلقات: "تبارك الله والجمال والذوق توب التوب".

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