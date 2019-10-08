شكرا لقرائتكم خبر عن صادم : خطوة مفاجئة من السلطات السعودية بشأن الرجال والنساء غير المتزوجين في المملكة..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن موافقة السلطات السعودية على قرار بشأن الرجال والنساء غير المتزوجين، وذلك ضمن خططها لجذب السياحة.

وقالت الشبكة في تقرير لها: "إن السلطات السعودية سمحت للسياح الأجانب غير المتزوجين بمشاركة غرف الفنادق أثناء تواجدهم في البلاد، في خطوة جديدة وغير مسبوقة نحو تشجيع السياحة الدولية".

وأضافت: "كان على السياح، سابقًا، تقديم وثيقة تثبت علاقة الزواج قبل السماح لأي ثنائي بمشاركة غرف الفنادق"، لافتةً إلى الأنظمة الجديدة تلغي ذلك.

واستدرك "سي إن إن" بالإشارة إلى أنه لا يزال يتعين على المواطنين السعوديين -رجال ونساء- تقديم وثيقة الزواج لمشاركة غرفة الفندق، ولكن تم تيسير القواعد للزوار الدوليين".

وتابعت الشبكة: "للمرة الأولى، ستتمكن النساء، اللاتي يسافرن بمفردهن، من حجز غرف الفنادق، ولكن سيبقى من المتوقع منهن الالتزام بارتداء ملابس محتشمة، وفقًا لقواعد التأشيرة الجديدة".

ونوهت "سي إن إن"، إلى أنه "في السابق، كان يتعين على الزائرات اللواتي بأتين لأداء فريضة الحج أن يرافقهن محرم، إذا لم تتجاوز أعمارهن الـ45 عامًا".

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صادم : خطوة مفاجئة من السلطات السعودية بشأن الرجال والنساء غير المتزوجين في المملكة .. ”سترك يارب”



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