شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تدق آخر مسمار في نعش الأسد وتطيح بهيمنة أمريكا وروسيا على الشرق الأوسط .. وأردوغان يثير جنون ترامب وبن زايد والاحتفالات تعم المدن التركية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي التركي المقرب من الرئاسة التركية، إن تركيا "‏الليلة ستبدأ قلب الطاولة الخبيثة في الشرق الأوسط وبإعادة خلط الأوراق القذرة في الشرق الأوسط".

وأضاف تكين في تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها محرر "بويمن" : "الليلة.. ستبدأ تركيا بإفشال المخططات السوداء في الشرق الأوسط .. الليلة.. ستبدأ تركيا حكاية خير جديدة .. من الليلة.. الصوت التركي سيكون هو الأعلى في الشرق الأوسط".

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يأتي ذلك، في ظل استعداد تركيا لإطلاق عملية عسكرية واسعة شمال سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن امس الإثنين، أن الهجوم الذي تخطط له أنقرة في شمال سوريا قد ينطلق في أي وقت.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي “هناك عبارة نكررها على الدوام: يمكننا الدخول (إلى سوريا) في أي ليلة بدون سابق إنذار. من غير الوارد على الإطلاق بالنسبة الينا التغاضي لفترة أطول عن التهديدات الصادرة عن هذه المجموعات الإرهابية”.

وحول الموقف التركي، يقول الكاتب والمحلل السياسي التركي، حمزة تكين، ان العملية المرتقبة ستؤمن “تطهيراً كاملاً للعناصر الإرهابية شرقي الفرات”.

ويضيف تكين لـ”شرق وغرب” ان العملية ستؤمن نسفاً كاملاً لمشروع تقسيم الأراضي السورية، الذي لا يخدم تركيا كما يحاول البعض أن يصور، بل يخدم جهات عدة، على رأسها الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين.