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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..عيدروس الزبيدي يقبل رأس الرئيس هادي ويؤدي اليمين الدستورية ويتقلد هذا المنصب الرفيع ..وكل ابناء الجنوب يبكون من شدة القهر ويطلقون الصرخة



اكد الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق أ ن المجلس الانتقالي والائتلاف الوطني الجنوبي والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع، هي أبرز أسماء المكونات السياسية الجنوبية التي يتوقع حصولها على حقائب وزارية في التعديل الوزاري القادم.

وعلق على ذلك في منشورساخر على حسابه في تويتر: ياريت وعملت لي مكون كان لاقيت وزارة الإعلام ههههه.

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وأردف بالقول على أحد متابعيه: مصير الخاين وزارة بحسب مانشوف.

وعلى نفس المنوال رصد يمن دايركت تغريدة لفتحي بن لزرق على حسابه في تويتر قال فيها:

‏ترى ماهو العلم الذي سيؤدي أمامه قيادات المجلس الانتقالي قسمهم لحظة أدائهم اليمين الدستورية.

طبعا سيكون العلم الجمهوري اليمني، وبعد هذا القسم ستجد من يزايد لك باسم الانفصال والدجل على المساكين والحديث عن الجنوب العربي واليمننة والاحتلال..

وجوه لاتستحي.

ياليل ما أطولك..