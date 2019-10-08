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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..صدور قرارين جمهورين بتعيين وزير جديد ونائب له ( اسم الوزير الجديد واسم نائبه ) 2019/10/08 الساعة 10:30 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

أصدر ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي مهدي المشاط اليوم قرارين تحت مسمى قرارات جمهورية. وقضى القرار الأول بتعيين عاتق حسين صالح عبار وزيرا للكهرباء والطاقة، فيما قضى القرار الثاني بتعيين علي حسين محمد الديلمي نائبا لوزير حقوق الإنسان. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وتواصل مليشيا الحوثي تعيين قيادات من المنتسبين لها في ظل إقصاء جميع الأطياف الأخرى.

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