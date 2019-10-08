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صنعاء - ياسمين الخيامي - قصة مؤلمة ابكت كل السعوديين ...شابة سعودية في غاية الجمال والانوثة تتزوج شاب افريقي فحدثت الكارثة التي لم يتوقعها احد ( فيديو ) 2019/10/08 الساعة 11:30 مساءً (الخليج 365 - متابعات ) اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول قصة مؤثرة لفتاة سعودية ابوها تشادي ، انتزعها من امها السعودية وهي طفله ورماها في عائلة تشادية لتتولى تربيتها . -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: --------------------------------------------------------------------------------------------------

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