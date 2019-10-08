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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو والصور..منتخب الناشئيين يرددون صرخة جديدة صعقت عبد الملك الحوثي وصدمت مهدي المشاط لكنها اثلجت صدر الرئيس هادي ( فيديو + صورة )



أشيع،اليوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعية في اليمن أنباء عن ترديد منتخب الناشئين للصرخة الحوثية عقب وصولهم العاصمة صنعاء.

ونشر ناشطون على السوشال ميديا صورا للاعبين في أحد مطاعم العاصمة صنعاء، رفقة حسن زيد- وزير الشباب والرياضة لدى حكومة الحوثيين- وهم يرفعون أيديهم، معلقين إنهم يرددون صرخة الحوثيين.

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وأثارت هذه الصور الجدل في أوساط اليمنيين، كون ذلك، بحسب رأيهم، دليل على موالاة اللاعبين للحوثيين، وهذا غير صحيح.

لكن مقطع فيديو نشر مساءاليوم وضع حدا للجدل، حيث كان اللاعبون يرددون ما رددوه في الميدان وفي كل المحافل "بالروح بالدم.. نفديك يا يمن".

فمن غير المعقول أن ينجر اللاعبون لتضييع مستقبلهم بالانتماءات السياسية والحزبية، فهم معاشيق الجماهير اليمنية بلا استثناء، وسيعودون إلى الخارج في بطولة قادمة بعد التأهل.

وقدم منتخب اليمن للناشئين اليوم إلى العاصمة قادما من مدينة مأرب التي احتفت به مساء أمس الإثنين بجماهير حاشدة.

يذكر أن ناشئي اليمن تأهلوا بجدارة نهاية الشهر الماضي إلى نهائي كأس آسيا للناشئين 2020 والتي ستقام في البحرين العام القادم، وتعد هذه المرة الثانية التي يتأهل فيها ناشئو اليمن إلى نهائي آسيا.