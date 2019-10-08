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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : رويترز تفاجى الجميع وتكشف عن حملة شرسة بداء الامير محمد بن سلمان تنفيذها "صور"

نشر حساب "دبلوماسي قديم" على "تويتر" وثائق تظهر قيام السلطات السعودية بحملة تجميد أصول عقارية لعدد من الأمراء ورجال الأعمال، فيما يبدو أنها حملة ثانية على رجال الأعمال والأمراء السعوديين مشابهة لحملة الريتز كارلتون 2017.

وقال الحساب إن ولي العهد "محمد بن سلمان" استولى على مخطط أراضي ضخم يملكه الشيخ "عجلان العجلان" شمال الرياض وتم إيقاف ومنع البيع بالمخطط أو التصرف به.

وكشف "دبلوماسي قديم" في تغريدة أخرى عن تجميد التصرف والبيع في مخططات شركة "حمد بن سعيدان" شمال الرياض.

وتوقع الحساب انهيار سريع ومفاجئ لسوق العقار السعودي، كما حصل مع سوق الأسهم عام 2006 وأن تتراجع الأسعار بنسبة 50% وأكثر.

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وأضاف أنه جرى تجميد الأصول العقارية لكل من شركة "رياض المستقبل العقارية" و"عبدالرحمن آل الشيخ" و"محمد العيدان".

وبحسب "دبلوماسي قديم"، فإن قرارات تجميد الأصول العقارية شملت كلا من شركة "العليا" العقارية و"يونس محمد العوض" و"إبراهيم بن سعيدان" و"إبراهيم الحرابي" والأمير "بدر بن عبدالعزيز"، شقيق الملك "سلمان".

كما تضمنت القائمة شركة "موسى وعادل الموسى"و" صالح الشقير".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، شن "بن سلمان" حملة اعتقالات واسعة ضد أمراء من العائلة الحاكمة، ومسؤولين ووزراء سابقين، تحت لافتة "حملة لمكافحة الفساد"، وجرى احتجازهم داخل فندق "ريتزكارلتون" الشهير.

ولاحقا، قال النائب العام السعودي "سعود بن عبدالله المعجب"، إن الحكومة نجحت في جمع أكثر من 100 مليار دولار من خلال تسويات مالية مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم في إطار التحقيقات في حملة مكافحة الفساد.