عدن - ياسمين التهامي - شاهد... سعودية تقتل زوجها بأبشع طريقة والسبب صادم... والقاضي يصدر حكم صعق كل السعوديين واشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي

2019/10/08 الساعة 09:28 مساءً

�لمحرض هو القاتل الحقيقي وجرمه لا يقل عن جرم القاتل ان لم يكن اكبر ، لكن محكمة سعودية صدمت كل السعوديين باصدار حكم ضد زوجة حرضت على قتل زوجها بابشع طريقة .

في جريمة بشعة وغريبة، أقدم رجل وزوجته على قتل رجل سعودي داخل منزله بطريقة بشعة وبعلم زوجته بسبب خلافات بينهما.

وقضت محكمة الاستئناف في مكة بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بإقامة “حد الغيلة” على رجلٍ وامرأة يحملان جنسية إفريقية، قتلا مواطناً داخل منزله في مكة.

ووفقاً لـ”المدينة” تعود أحداث القضية عندما توجه الاثنان إلى منزل المواطن لتنظيفه ثم اعتديا عليه بصاعق كهربي وآلات حادة حتى الموت كما حاولا منع رائحة الجثة من أن تفوح فقاما بوضع مواد كيميائية عليها قبل أن تلقي الجهات المعنية القبض عليهما وثالثٍ كان على علم بالجريمة لكنه لم يبلغ عنها.



وكانت المحكمة الجزائية قد أصدرت حكمها في وقت سابق بإقامة حد الغيلة على الرجل والمرأة والسجن عامين للثالث الذي لم يبلغ عن الجريمة رغم علمه بها وعامين آخرين لزوجة المجني عليه لوجود إثباتات على مشاركتها في الجريمة على خلفية خلافات بينها وبين زوجها قبل أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم على الأخيرة مشيرةً إلى أنه لا يرتقي لفعلتها.

