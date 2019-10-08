تدشين الدراسة بالمجمع الاكاديمي التقني بمديرية القطن بوادي حضرموت

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

تدشين الدراسة بالمجمع الاكاديمي التقني

كتب الخليج 365 - سيئون

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري الدراسة بالمجمع الاكاديمي التقني بمديرية القطن .



و يضم المجمع ٦٦ طالب وطالبة بقسمي اللغة العربية والدراسات الاسلامية لكلية التربية بجامعة سيئون ، و ٩٢ طالب وطالبة بمعهد سيئون الصحي ، و ٣٥ طالب بالمعهد المهني الصناعي بسيئون .

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وفي حفل التدشين الذي حضره وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ورئيس جامعة سيئون الدكتور محمد الكثيري اشار الوكيل الكثيري الى ان المجمع يستهدف ابناء المديريات الغريية لوادي حضرموت و تخفيف عبء تنقل الطلاب الى مركز الوادي وكذا تشجيع الفتاة على مواصلة التعليم الجامعي .

مثمنا تكاتف وتعانف مدراء المؤسسات التعليمية بالمجمع والعمل بصور جماعية اثمرت في تدشين الدراسة اليوم بالمجمع .

و استعرض الكثيري جهود السلطة المحلية وتدخلاتها بعدد من المشاريع الممولة من حصة النفط لحضرموت في كافة المجالات بمديرية القطن ، وتهدف الى خلق تنمية مستدامة ، داعيا افراد المجتمع الى الحفاظ على تلك المشاريع حتى تستفيد منها الاجيال القادمة ، وكذا نشر روح المحبة والسلام و نبذ العنف والكراهية لمصلحة الحفاظ على النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي لابناء المحافظة .

حضر الحفل مدراء عموم مديرية القطن والتعليم الفني والتدريب المهني و الصحة العامة والسكان و الاشغال العامة والطرق و التخطيط والتعاون الدولي بوادي وصحراء حضرموت و عميدي كلية المجتمع والتربية بسيئون وعدد من مدراء المؤسسات التعليمية بالمجمع .