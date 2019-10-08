تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأربعاء

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 طيران اليمنية كتب الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأربعاء، الموافق 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019 ، وهي كالتالي:

رقم الرحلة: 607. خط الرحلة:القاهرة- سيئون- سقطرى. القاهرة- سيئون : الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا. سيئون - سقطرى : الإقلاع : 07:30 صباحا. الوصول: 08:45 صباحا. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سقطرى-سيئون- القاهرة : سقطرى - سيئون : الإقلاع : 09:45 صباحا. الوصول : 11:00 ظهرا. سيئون - القاهرة: الإقلاع : 12:00 ظهرا. الوصول : 1445 ظهرا. رقم الرحلة: 609. خط الرحلة: القاهرة- عدن . الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). Advertisements الوصول : 06:45 صباحا. رقم الرحلة: 648. خط الرحلة: عدن- عمان. الإقلاع : 07:45 صباحا. الوصول: 11:00 ظهرا. رقم الرحلة: 649. خط الرحلة: عمان- عدن. الإقلاع :12:00 ظهرا (توقيت عمان). الوصول: 15:30 عصرا. رقم الرحلة: 506 خط الرحلة:عدن- جدة. الإقلاع :16:30 مساء . الوصول: 18:30 مساء. رقم الرحلة: 507. خط الرحلة: جدة- عــدن . الإقلاع :20:00 مساء (توقيت جــدة). الوصول: 22:00 مساء. رقم الرحلة: 608 خط الرحلة: عـدن_ القاهرة. الإقلاع :23:00 مساء. الوصول: 013:0 فجر اليوم التالي الخميس .

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