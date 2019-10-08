مستجدات جبهات القتال خلال الساعات الماضية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم، اليوم الثلاثاء، واصيب اخرون بينهم قيادي، في عمليات عسكرية للجيش واللجان بمحافظات الجوف، والضالع وتعز فضلا عن جبهتي نجران وجيزان.

وأكد مصدر عسكري أن وحدة الهندسة للجيش واللجان تمكنت من تفجير عبوة ناسفة بمجموعة من المرتزقة بينهم قيادي بالقرب من مجمع المتون ما أسفر عن مصرع وجرح المجموعة، لافتًا إلى تدمير طقم ومصرع وجرح من على متنه بانفجار عبوة ناسفة في جبهة حام بمديرية المتون.

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا من صد زحف للعدو في قعطبة استمر عدة ساعات وتم خلاله قتل وجرح عدد من المرتزقة، موضحًا إفشال محاولة تسلل للمرتزقة غرب مفرق الوازعية ومقتل وجرح عدد منهم.

وفي جيزان كسر ابطال الجيش واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، زحفًا لمرتزقة الجيش السعودي في محور جيزان وكبدوهم خسائر بشرية.

وأفاد مصدر أن القوات اليمنية كسرت زحف للمرتزقة قبالة قطاع الدائر تم خلاله قتل وجرح عدد من المرتزقة.

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وتستمر خسائر الجيش السعودي ومرتزقته في محاور جبهات الحدود والتي الحقت بهم آلاف القتلى والجرحى وتدمير آلاف الآليات والمدرعات.

كما قُتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي بينهم قيادات، اليوم الثلاثاء، إثر إفشال محاولة تسلل لهم في محور نجران.

وأكد مصدر عسكري مقتل وجرح وأسر عدد من المرتزقة بينهم قيادات بإفشال ابطال الجيش واللجان محاولة تسلل لهم في مربع شجع.

الجدير بالذكر أن الإعلام الحربي لا زال يوزع لليوم الثاني مشاهد إضافية لتفاصيل عملية نصر من الله ضمن سلسلة تغطيات خاصة.

وكان ابطال الجيش واللجان قد نفذوا يوم أمس عملية إغارة على مواقع للعدو في معسكر السلان بمديرية المصلوب في الجوف ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو وإعطاب آلية خلال عملية الإغارة، كما قٌتل وأصيب عدد من المرتزقة السودانيين في مفرق الوازعية بتعز إثر قصف تجمعات لهم بالصواريخ.