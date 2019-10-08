مركز الملك سلمان يوزع 774 سلة غذائية للمتضررين من السيول بمحافظتي حضرموت ولحج

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، اليوم ، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية 774 سلة غذائية للمتضررين من السيول في مديرية العبر بمحافظة حضرموت ومديرية تبن بمحافظة لحج.



وذكر المركز في بيان له ، ان السلال الغذائية التي تم توزيعها استفاد منها 4,644 فردا.

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