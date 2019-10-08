الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

الشيخ عليان يتفقد مكتب التربية والتعليم بالمهرة

كتب الخليج 365 - المهرة

زار وكيل محافظة المهرة المشرف على قطاع التعليم الشيخ صالح عليان صباح اليوم الثلاثاء مكتب التربية والتعليم بالمحافظة حيث كان في استقباله المدير العام للمكتب الاستاذ سمير هراش ونائبه الدكتور محمد المجيبي ومدراء الإدارات ورؤساء الاقسام بالمكتب .



وأثناء الزيارة طاف الوكيل برفقة المدير العام ونائبه على إدارات المكتب وأقسامه .

وخلال الزيارة التقى الوكيل بالمدير العام ونائبه ومدراء الإدارات بالمكتب مستمعاًّ منهم ومن مدير كل إدارة من إدارات المكتب عن أعمال وإنجازات إدارته واهم الصعوبات التي تواجه سير العمل في الإدارة مؤكداً على ضرورة حل الاشكاليات وفق الإمكانيات المتاحة .

وشدد الوكيل على الاهتمام بإدارة التأهيل والتدريب لما لها من دور كبير في تطوير المهارات لدى المعلمين والإداريين والذي سيحسن من جودة التعليم والعملية التعليمية بالمحافظة .

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واستمع الوكيل من مدير إدارة التوجيه والتقويم التربوي عن خطة عمل الإدارة في العام الدراسي الجديد واكد الوكيل على تطوير وتكثيف عملها الميداني في المدارس والثانويات في المحافظة .

كما شدد الوكيل على تفعيل دور إدارة الصحة المدرسية وفصلها عن إدارة التغذية المدرسية .

واشار الوكيل انه يسعى مع السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالشيخ راجح باكريت لفتح عيادة طبية خاصة بالصحة المدرسية حسب الإمكانيات المتاحة وتختص بعلاج الإداريين والمعلمين والطلاب أثناء الدوام الرسمي .

واشاد الوكيل بأعمال مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ودورهم في السعي لتحسين جودة العملية التعليمية .

بدورهم شكر المدير العام للمكتب وأعضاء إدارته الوكيل على زيارته واهتمامه بالتعليم في المحافظة.