شاعرة حضرموت “مريم بن سمير“ في حوار خاص مع “اليمن العربي“.. ونماذج لطيفة مسجلة

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

مريم بن سمير

كتب الخليج 365 - حاورها: عبدالله محسن الشادلي

أجرى موقع “الخليج 365“ الرائد في عالم الصحافة اليمنية حوارا شيقا مع شاعرة حضرموت “مريم بن سمير“ التي لمع اسمها في مواقع التواصل الاجتماعي بفعل جهودها الدءوبة في مجال الشعر والأدب.



وأكدت الشاعرة بن سمير في حوار خاص مع “الخليج 365“ أنها لجأت إلى أهل اللغة العربية والشعراء لصقل موهبتها، لتضفي جمال “لسان الضاد“ بمفرداتها الرنانة إلى مكتوباتها، كون كثير من الشعراء تفوتهم بعض الأمور في اللغة لتكون محل انتقاد من قبل القارئ.. وإلى نص الحوار متابعينا الأفاضل:

* الشاعرة المتألقة شاعرة حضرموت “مريم بن سمير“، شرفتينا كثيرا بقبول الاستضافة، وفي الحقيقة أدهشتني أعمالكِ على المستوى الشخصي، كونكِ أول شابة يُذاع صيتها في حضرموتنا الجميلة.. مرحبا بكِ معنا.

** شكرا على هذا الترحيب، ولي الشرف أن أكون ضيفتكم لما تلقاه صحيفتكم من متابعة، وأتمنى ممن يقرأ هذا اللقاء الاستمتاع به.

* حديثنا في سطور عنكِ.

**مريم محمد بن سمير. مواليد شهر أغسطس، من مدينة المكلا، عمري 28 عاما، حاصلة على درجة الماجستير في اللغويات ودراسات اللغة الانجليزية.

* كيف تولد لديك حب الشعر؟ ومتى اكتشفتِ موهبتكِ؟

** حب الشعر تولد بالأساس من حب التعبير والكتابة بأيام المدرسة، لكن لم أعطي هذا المجال أي اهتمام لأن الظروف لم تسمح لي بذلك، في فترة الثانوية بدأت أكتب الشعر تحديداً؛ ولكن كانت مجرد محاولات طفولية، وصببت تركيزي لاحقًا في فترة الجامعة على إنشاء صفحة الكترونية والبدء في الكتابة والحمد لله اعتبر هذه الفترة كانت تأسيس لما بعد الجامعة، حين قررت أن أصقل من موهبتي بأن الجأ إلى أهل اللغة العربية والشعراء.

* من بين من يقول ويكتب الشعر من كلا الجنسين.. هل تأثرتِ بأحدهما؟

** أتأثر بالذي يقول الشعر أكثر.. لان جمال الشعر حين يُسمع والقراءة فيه لابد منه بالطبع.

* ما هو الجانب الذي تميل له الشاعرة "مريم" في مكتوباتها؟ لماذا؟

** قصائدي دائما تميل إلى طرح أسئلة وتساؤلات عن حقيقة الإنسان عما يخالجه ويحيره، سواء مع ذاته أو مع الكون، والعلاقات الإنسانية، قصائدي تحمل حجماً هائلة من غربة الذات والتيه في محاولة العثور على إجابات مقنعة.

* كثير من المبدعين من فنانين، ورسامين، وشعراء أيضًا وغيرهم، تأتيهم هذه المواهب بالوراثة.. ما تعليقك؟

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** الموهبة من الله، ربما تكون متوارثة وربما لا. الأهم من ذلك، أن يتم إظهارها وتقديرها وليس كبتها وإخفاءها.

* حدثينا عن نشاطكِ على مواقع التواصل الاجتماعي، وماذا أضاف لـ"مريم"؟

** النشاط على التواصل الاجتماعي له تأثير جميل، وجعل كثير من الناس يعرفوني على ومن عملت معهم لقاءات على أرض الواقع كانوا يتابعونني على الحسابات الإلكترونية.

* هل يوجد لديكِ عمل مميز يعرف متابعينا الأعزاء على شاعرتنا المتألقة.

** أعمالي متعددة وأظن أن القصيدة التي فزت بها بالمركز الثالث بمسابقة شاعرة الجامعة تعتبر شي مميز وفريد بالنسبة لي،وهي بعنوان بعنوان "غائرٌ يتمادى"، وأيضا القصيدة التي شاركت فيها بمهرجان الوفاء "هوية الشهيد" التي كانت رسالة وصوت الشهيد.

- لا شيء يمضي دون ترك أثر:

قصيدة براءة ثيابي| مريم بن سمير

* ما هي رسالة الشاعرة "مريم" لكل موهوبة؟

** كوني أنتي وأزهري.. كوني التغيير المنتظر.. وإن لم تستطيعِ أن تنيري العالم بإبداعك فأورثيها وشاركيها أطفالك ومن هم حولك.

* كلمة لك!

** أشكر الصحيفة على هذه الأسئلة الشيقة التي لم تكن مملة أو مكررة.. أتمنى أن تصل قصائدي إلى كل القلوب والجمهور، فهو الداعم الأول والأخير لي، سواءً كان على مواقع التواصل الاجتماعية أو من خلال حضوره في الأمسيات الشعرية.

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