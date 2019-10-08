عاجل.. قرقاش يعلق على تخرصات الحكومة اليمنية

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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
قرقاش
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الخليج 365 - خاص
رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، انور قرقاش، على تخرصات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية، في إشارة إلى المسؤولين المنتمين لتنظيم الإخوان والذين يواصلون إتهام الإمارات بدعم أحداث عدن .
وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، رصدها، "الخليج 365" : ضبط النفس الذي تمارسه الامارات أمام تخرصات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية دليل نضج وعقل وهدفه تغليب المصلحة الأكبر .
وأضاف "هدفنا الأول نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف وتعزيزه. الأداء الإماراتي المشرف في تحالف الحزم ومعركة التحرير أقوى وأسمى من أكاذيب هؤلاء وإفترائهم" .
ويواصل مسؤولون بارزون في الحكومة اليمنية معظمهم ينتمي إلى حزب الإصلاح ذراع الإخوان في اليمن، إستهداف دولة الإمارات على الرغم من دورها العسكري والتنموي والخدمي الكبير ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية .
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