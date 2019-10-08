المقاومة الجنوبية

كتب الخليج 365

وقال الجنود في رسالتهم التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي "أبلغوا عبدالملك الحوثي -زعيم الميليشيات الحوثية- أن عزة أبناء الجنوب لا تكسر لإن عزتهم بالله" .. مؤكدين أنه لا يهزم جيش يقوده الرئيس عيدروس الزبيدي -القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي- .

وأعلنت القوات المسلحة الجنوبية، ظهر اليوم، سيطرتها على مدينة الفاخر، شمالي محافظة الضالع، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

كما أعلنت مساء اليوم، سيطرتها على معسكر الجب الإستراتيجي جنوب غرب مدينة الفاخر شمال محافظة الضالع، عقب عملية واسعة أحكمت خلالها سيطرتها على مدينة الفاخر .

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كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة الجنوبية توجه رسالة هامة إلى الحوثيين .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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