القوات الجنوبية تحرر معسكر الجب الإستراتيجي جنوب غرب الفاخر

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

المقاومة الجنوبية

كتب الضالع - خاص

أعلنت القوات المسلحة الجنوبية، مساء اليوم، سيطرتها على معسكر الجب الإستراتيجي جنوب غرب مدينة الفاخر شمال محافظة الضالع، عقب عملية واسعة أحكمت خلالها سيطرتها على مدينة الفاخر .



وقالت مصادر ميدانية، لـ(الخليج 365) أن القوات الجنوبية تمكنت من السيطرة على معسكر الجب الذي يطل على مناطق واسعة في حجر والفاخر .

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وأعلنت القوات المسلحة الجنوبية، ظهر اليوم، سيطرتها على مدينة الفاخر، شمالي محافظة الضالع، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقالت مصادر ميدانية، أن القوات الجنوبية شنت هجوما واسعا على مواقع مليشيات الحوثي في منطقة الريبي بحجر، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، ودمرت بمدفعيتها آليتين قتاليتين في وادي سُليم، مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الميليشيات.

وذكرت مصادر ميدانية أن القوات الجنوبية أحبطت محاولة كبيرة لمليشيات الحوثي لاستعادة مواقع خسرتها في تورصة بالأزارق والمُسيمير، وأدت لمقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات.