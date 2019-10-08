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عدن - ياسمين التهامي - سجال كلامي حاد بين وزير الخارجية اليمني والدكتور ياسين سعيد نعمان

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي معركة كلامية بين وزير الخارجية السابق ابو بكر القربي وسفير اليمن ببريطانيا ياسين سعيد نعمان

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ورد ياسين سعيد نعمان القيادي الاشتراكي على ابو بكر القربي برد عنيف بسبب منشور في ذكرى تأسيس الحزب الاشتراكي اليمني.

وكان القيادي المؤتمري “القربي” قد وصف في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك خطاب قيادات الحزب الاشتراكي منذ 2011 بأنها خطابات انتقام وثأر مشيداً بكلمة يحيى ابو اصبع في الذكرى الاخيرة. حيث قال القربي: كلمة الاخ يحي ابواصبع في الذكرى ال 41 لتأسيس الحزب الاشتراكي اليمني من أفضل ما سمعت لقيادي اشتراكي منذ 2011 لأنه تجنب خطاب الإنتقام و الثأر و عقد صراعات الماضي الى حد كبير و دعا الى المصالحة وبناء الدولة ورفض الفرض للحلول وسياسة الإقصاء و الصراع الأيديولوجي فتحية للاشتراكي الجديد

ورداً على منشور القربي قال القيادي في الحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان في منشور على الفيسبوك : بالتأكيد الجلاد لا يسمع خطاب الضحية يا دكتور ابوبكر .. ولا يكلف نفسه أن ينصت لمعاناته أو لمعاني كلماته ..مضيفا:وأنتم في السلطة كانت آذانكم مبرمجة على نغمة الولاء ، وما عداه “انتقام” على حد تعبيركم.

وتابع :اليوم فقط ، وقد رمتنا الحياة جميعاً على قارعة الطريق ولحقت جموعكم بضحايا سلطتكم ، من الطبيعي أن تجدوا وقتاً واستعداداً لقراءة الآخر والتمعن في معاني كلماته.

وأختتم نعمان رده على القربي :على العموم الاشتراكي هو الاشتراكي لم يتغير .. الذي تغير هو الوضع الذي هيأ هذه المساحة لقراءة الاخر على نحو أفضل ، وربما كان ذلك مقدمة لما هو أجمل . تحية وتقدير