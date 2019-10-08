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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو الإمارات ترضخ لقرار الرئيس هادي .. وإجبار ذراعها الأيمن على التسليم صباح اليوم

بدأ مدير أمن شرطة ارخبيل سقطرى الجديد العقيد فائز سالم موسى طاحس اليوم الثلاثاء، مباشرة مهام عمله من مكتبه بإدارة شرطة أرخبيل سقطرى.

وقالت مصادر في السلطة المحلية لمأرب برس ان العقيد فائز سالم موسى اليوم منصبه الجديد بعد جهود كبيرة بذلتها قيادة القوات المشتركة والسلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة رمزي محروس واركان اللواء الأول مشاء بحري العقيد ناصر قيس وعددا من القيادات البارزة.



وتمرد مدير الأمن السابق على قرار اقالته ورفض تسليم المنصب للمدير الجديد، قبل ان يرضخ اليوم ويسلم الادارة والاختام ،وفقا للمصادر.

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واشارت المصادر ان عملية التسليم تأتي تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتعيين فائز سالم موسى طاحس مديرا لأمن محافظة سقطرى خلفا للعميد الرجدهي.

وامس قال مدير أمن سقطرى الجديد، العقيد فائز طاحس، إن القوات الأمنية استكملت، بالتعاون مع قوات الجيش، تنفيذ خطة الانتشار الأمني في المحافظة.

وفي تغريدات على "تويتر" رصدها ”مأرب برس“، أوضح ”طاحس“ أنه يسعى من خلال خطة الانتشار الأمني في سقطرى (جنوب) إلى "حماية وتأمين المنشآت والمقار الحكومية في الأرخبيل الواقع في بحر العرب".

وثمن ما وصفه بـ"الالتفاف الشعبي الكبير لأبناء الأرخبيل حول القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية".

وأعرب عن سعادته بـ"الدعم والمساندة والتشجيع الذي حظيت به قوات الأمن من قبل المواطنين أثناء تنفيذنا خطة الانتشار الأمني".

والأحد، أكد طاحس في تغريدة، أنه لا مجال للتردد أو ضعف في تحمل المسؤولية، مشيراً إلى أن المرحلة صعبة وحرجه والتبعات ثقيلة.

وأضاف: "نحن في سقطرى متمسكون بخيار الدفاع عن سيادتنا وثوابتنا الوطنية كنهج حياة لا تردد فيه ولا رجعة عنه تحت أي ذريعة".

وكانت مصادر مطلعة، قالت إن مدير أمن سقطرى المقال، علي الرجدهي، رفض تسليم مهامه للمدير الجديد فايز طاحس، رغم انتهاء المهلة الممنوحة له إلى امس الاول (الأحد)، بناء على وساطة سعودية.

ورفض الرجدهي الموالي للإمارات، منذ أيام، إجراء عملية التسليم والاستلام، ويحتفظ بختم إدارة أمن المحافظة.

و قاد الرجدهي، مدعوما بقوات ما يسمى بالحزام الأمني، المدعومة إماراتياً، تمرداً مسلحاً وتمركزوا في مركز أمن مدينة حديبوه "الشامل" عاصمة المحافظة رافضين تسليمه للمدير الجديد، عقب قرار إقالته.