شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني:هادي تعرض لخيانات وطعنات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الدولة لشئون مجلس النواب والشوري الشيخ محمد مقبل الحميري عن خيانة وغدر تعرض له الرئيس هادي وبأشكال مزدوجة في آنٍ واحد
وقال الحميري في منشور له على فيس بوك أن الرئيس هادي تعرض لخيانات وغدر من معظم من تعامل معهم ومن مختلف الجهات الداخلية والخارجية وبأشكال مزدوجة في آنٍ واحد ، ومهما تكن هناك من ملاحظات عليه يجب ان تؤخذ في سياق هذه الخيانات التي استهدفته ، حينها سنراه ثابتاً ثبوت الجبال لان ما تعرض له ليس قليلا ،
مضيفا بالمنشور" ولسان حاله كحال امرؤ القيس حين قال:
إِذا قُلتُ هَذا صاحِبٌ قَد رَضيتُهُ
وَقَرَّت بِهِ العَينانِ بُدِّلتُ آخَرا
كَذَلِكَ جَدّي ما أُصاحِبُ صاحِب
مِنَ الناسِ إِلّا خانَني وَتَغَيَّرا.
وما هو فيه كما كان حال القائل:
لو كان سهما واحداً لاتقيته.. ولكنه سهم وثانٍ وثالث.
وتابع وزير الدولة : ومع ذلك نقول للاخ الرئيس المؤمل عليك كبير وشرعيتك هي طوْقُ النجاةِ والامل لهذا الشعب المكلوم فلا تبتئس ولا تيأس ، واختر رجالك بعناية واستشر دون وصاية من احد بما يستوعب جميع الأطياف عبر العناصر الوطنية التي تشركها في القرار والتي تجعل من الوطن حزبها الاول ، وقُدِ السفينة الى بر الامان وستجد الرجال المخلصين في كل الظروف والأحوال..
وارد اختم كلامي بقول الشاعر. قد رشحوك لامر لو فطنت له.. فاربأ بنفسك ان ترعى مع الهمل.
وختم الحميري بالدعاء : "اللهم وفق ولي امرنا ووفقنا لما فيه صلاح بلادنا وإنقاذها مما هي فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير يمني:هادي تعرض لخيانات وطعنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.