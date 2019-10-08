شكرا لقرائتكم خبر عن قوات جنوبية تقتحم محافظة اب وسط معارك عنيفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت القوات الجنوبية صباح اليوم الثلاثاء من التقدم في عمق محافظة اب بهدف تحريرها من قبضة مليشيات الحوثي .

وفي ساعات الصباح الاولى من فجر اليوم الثلاثاء شنت القوات الجنوبية المشتركة هجوم عنيف على مواقع مليشيات الحوثي انطلاقا من جبهة الزبيرات التي تم تحريرها بالكامل ثم تحرير مدينة الفاخر ومن ثم تمشيط المناطق المحيطة بها وصولا الى مثلث الشرقي .

وفي غضون ذلك قال المتحدث الرسمي باسم جبهة الضالع ماجد الشعيبي أن القوات الجنوبية تواصل بخطوات ثابته تقدمها صوب تحرير محافظة اب .

وقال المتحدث الرسمي ان القوات الجنوبية تضع اليوم أقدامها في عمق محافظة اب في تقدم ملحوظ يهدف لتأمين محافظة الضالع بشكل كامل والانطلاق صوب تحرير مناطق شاسعه من محافظة اب المحتله.

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