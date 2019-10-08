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عدن - ياسمين التهامي - هاني بن بريك يخرج من صمته ويحدد موقفه من الحوار مع الشرعية ويكشف عن كيف سيتعامل الانتقالي مع مليشيا الحوثي

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك أن حوار جدة الذي يجري بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبية برعاية سعودية هو الأمل لتوحيد الجهود للقضاء على المشروع الإيراني في المنطقة ملمحاً لمليشيا الحوثي التي تتبع إيران والتي تسيطر على أجزاء من اليمن. وأوضح بن بريك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الثقة بالتحالف العربي بقيادة السعودية لا حدود لها، وقال: "سننتصر بإذن الله رغما عن كل المؤامرات والدسائس التي تريد إفشال التحالف وإنجاح المشروع الإيراني". Advertisements وأضاف: "حوار جدة الأمل لتوحيد الجهود للقضاء على ما تبقى من مشروع إيران في منطقتنا، والمجلس الانتقالي لم يحد أبدا عن هذا الهدف ولن يحيد عنه". ​وكان السفير اليمني لدى فرنسا أعلن، أمس الاثنين، أن الحكومة المدعومة من السعودية والانفصاليين الجنوبيين يقتربون من التوصل إلى اتفاق سينهي الصراع على السلطة في عدن ويمنح قوات التحالف السيطرة مؤقتا على المدينة الساحلية. وأضاف السفير رياض ياسين عبدالله في باريس أن الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق، موضحا أن قوات التحالف ستنتشر مؤقتا في عدن وأن الهدف هو التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع، وفقا لوكالة "رويترز". وعندما سئل بشأن ما إذا كانت السعودية تدرس اقتراحا لحركة الحوثي، المتحالفة مع إيران، لشكل من أشكال وقف إطلاق النار قال عبد الله إن السعودية تدرس الاقتراح لكنه عبر عن شكوكه بشأن صدق نوايا حركة الحوثي. وقال السفير: "نعم لكن الشرط الوحيد هو أن يوقف الحوثيون هجماتهم داخل اليمن... الأمر جاد لكن يعتمد على الحوثيين".

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