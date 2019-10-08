شكرا لقرائتكم خبر عن هزت ”انستجرام” بكلماتها .. فيفي عبده توجه رسالة ”صادمة” إلى محمد صلاح بعد إصابته- (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزت ”انستجرام” بكلماتها .. فيفي عبده توجه رسالة ”صادمة” إلى محمد صلاح بعد إصابته- (فيديو)

هاجمت الفنانة المصرية فيفي عبده لاعب ليستر سيتي حمزة تشودري الذي تسبب بإصابة الدولي محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة للبريميرليغ، أول أمس السبت. وقالت فيفي عبده، خلال بثّ مباشر عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستغرام”: “يشفيك ويعافيك يا أبو مكة إن شاء الله وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ضربك، لايمني عليه وأنا آكل مصارينه، منه لله دا قاصدك تلاقيهم دافعينله علشان يصيبك”. Advertisements

وتابعت “في 60 داهية منت ياما كسبت”. وتمنت فيفي عبده السلامة لصلاح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزت ”انستجرام” بكلماتها .. فيفي عبده توجه رسالة ”صادمة” إلى محمد صلاح بعد إصابته- (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.