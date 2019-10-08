الاكثر مشاهدة - عــاجل : مجزرة مروعة من اليمنيين في حادث مروري هو الأبشع ..شاهد اولى الصور

شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : مجزرة مروعة من اليمنيين في حادث مروري هو الأبشع ..شاهد اولى الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن حادث مروري مروع على طريق العبر- عتق أودى بحياة أكثر من 11 مسافرا يمنيا، وهم في طريق عودتهم الى ديارهم.

وأوضح المصدربحسب مانشره موقع ”المشهد اليمني” أن الحادث الذي راح ضحيته ما يزيد عن الــ١١شخصا، وقع بمدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، وهم في طريق العودة من مأرب من مأرب إلى تعز.

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وأشار المصدر الى أن الحادث نجم عن انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم على طريق عتق -العبر الدولي الذي يعاني من تكسر حفر و كثبان رملية نتيجة لإهمال صيانته.

وأكد المصدر على إلى أهمية صيانة الطرق وتوسيعها وإيجاد دوريات ومرور يعاقب المخالفين ومتجاوزي السرعة المحددة في مثل هذه الخطوط.

جدير بالذكر أن طريق العبر الدولي، شهد عشرات الحوادث في الآونة الاخيرة نتيجة لإهمال صيانته وغياب الإشارات المرورية.